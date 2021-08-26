Moderna приостановила поставки около 1,63 млн доз своей вакцины в Японию. По информации компании, это связано с проблемами на производстве.

В Moderna предполагают, что загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

Компания заявила, что изучает этот вопрос со своим партнером Takeda Pharmaceutical и регулирующими органами, которые также предполагают, что загрязнение вакцин произошло на испанском производственной площадке.

Впрочем, испанская компания Rovi, которая разливает вакцины Moderna для рынков за пределами США, до сих пор не предоставила никаких комментариев.

Известно, что в партии вакцин, из-за которых поступили жалобы, было 565 400 доз. Однако Moderna сообщила, что и" из осторожности " приостановила поставки и двух соседних.

Читайте также, Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения, препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2.

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