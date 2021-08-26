В одном из районов столицы Великобритании Лондона были экстренно закрыты несколько супермаркетов в связи с тем, что мужчина с помощью шприца вводил в продукты неизвестное вещество. Об этом инциденте сообщает портал The Sun.

Злоумышленник заходил в отделы с быстро замороженными продуктами, которые готовы к употреблению, а также мясом. Его заметили посетители магазинов и сообщили в полицию, после чего мужчину быстро задержали.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, какое именно вещество было введено в продукты, а также их количество. Известно, что в связи с этим было принято решение закрыть магазины Tesco, Sainsbury's и Waitrose.до выяснения всех обстоятельств происшествия. Также жителям района рекомендуют избавится от купленных товаров.

Фото: The Sun

Читайте также, в Германии по меньшей мере семь человек пострадали в результате тяжелого отравления в одном из университетов. Среди них есть студенты и работники учебного заведения, полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо - немедленно вызвать скорую помощь.

Кроме того, в Казахстане, в городе Актау от отравления химикатами, которыми соседка продезинфицировала свою квартиру, чтобы избавиться от тараканов, погибли мать и 10-месячный ребенок. Шесть человек были госпитализированы с отравлением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.