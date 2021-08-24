В Германии по меньшей мере семь человек пострадали в результате тяжелого отравления в одном из университетов. Среди них есть студенты и работники учебного заведения. Об этом сообщает Daily Mail.

На данный момент неизвестно каким именно веществом отравились пострадавшие.

Полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо - немедленно вызвать скорую помощь.

Отмечается, что раннее расследование указывает на то, что пища и вода были смешаны с вредным веществом. Возможно, пищевые продукты хранились в научном факультете университета.

Кроме того, в Одесской области в отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. В инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.

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