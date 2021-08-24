В Германии люди отравились неизвестным веществом [ Редактировать ]
В Германии по меньшей мере семь человек пострадали в результате тяжелого отравления в одном из университетов. Среди них есть студенты и работники учебного заведения. Об этом сообщает Daily Mail.
На данный момент неизвестно каким именно веществом отравились пострадавшие.
Полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо - немедленно вызвать скорую помощь.
Отмечается, что раннее расследование указывает на то, что пища и вода были смешаны с вредным веществом. Возможно, пищевые продукты хранились в научном факультете университета.
Кроме того, в Одесской области в отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. В инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Неділя - незвичний день для робочого візиту. Україна - готується до дня незалежності, репетирують парад і зводять концертні сцени, одна із них якраз навпроти Маріїнського палацу
Якій партії пророкують перемогу останні соцопитування? І кого німці хочуть бачити наступним канцлером?
Дах житлового будинку повністю дерев'яний, тому вогонь розповсюджувався дуже швидко
Пошуки тривали всю ніч - їх ускладнювало те, що дитина має психічні особливості: не розмовляє і не реагує на оклики
В Турции возросло число погибших в результате паводков и схода селей