В четверг, 26 августа, в Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. На месте уже работают правоохранители. Об этом сказали в полиции Киева.

В полиции отказались пока раскрывать детали происшествия, отметив, что правоохранители уже выясняют обстоятельства.

Очевидцы происшествия сообщили, что неизвестный мужчина бросил в дверь здания бутылку с зажигательным веществом. После этого его задержали правоохранители.

Ранее мы писали о том, как в Киеве парень бросил "коктейль Молотова" в салон троллейбуса. Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина облился бензином и угрожал самоподжогом.

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