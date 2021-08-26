В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел второй взрыв, который произошел вскоре после первого. Террорист-смертник подорвал себя в толпе людей.

Сейчас продолжается эвакуация иностранцев и афганцев из захваченного талибами Афганистана, произошел взрыв.

Пентагон подтвердил теракт возле аэропорта. Однако никаких подробностей в Пентагоне не предоставили. В то же время итальянская газета Corriere, сообщила, что это была атака смертника.

По информации различных СМИ, террорист подорвал себя у главных ворот афганского аэропорта.

Позже в турецком Минобороны сообщили, что взрывов было два. Второй взрыв прогремел незадолго после первого теракта. Пентагон эту информацию также подтвердил. Второй взрыв прогремел вблизи отеля Baron, расположенного рядом с аэропортом.

Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США считают боевиков "Исламского государства" ответственными за атаку в Кабуле. В то же время сами террористы "ИГ" пока не взяли на себя ответственность.

По последним данным, которые приводит телеканал Sky News, в результате теракта погибли 13 человек, в том числе и дети. Ранения получили десятки людей, которые находились в толпе и у ворот аэропорта.

По состоянию на 18:10 сообщается о как минимум 70 пострадавших в результате взрыва. Такие данные приводит Al Jazeera.

Up to 13 killed, several injured in today’s attacks outside Kabul Airport. To think anyone believed the Taliban would/could ‘secure’ things until August 31. (Video via @saikirankannan) pic.twitter.com/C8RRHvfbDs — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 26, 2021

Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники среди чиновников сообщил, что от взрыва вблизи аэропорта Кабула пострадали по крайней мере трое американских военнослужащих. В Пентагоне подтвердили, что американцы стали жертвами теракта, но точного количества погибших не назвали.

Министерство иностранных дел Украины уже взяло на особый контроль ситуацию со взрывом возле аэропорта Кабула. Спикер украинского министерства Олег Николенко заявил, что сейчас информация об украинцах среди жертв теракта не поступала.

Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.