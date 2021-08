В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел второй взрыв, который произошел вскоре после первого. Террорист-смертник подорвал себя в толпе людей.

Сейчас продолжается эвакуация иностранцев и афганцев из захваченного талибами Афганистана, произошел взрыв.

Пентагон подтвердил теракт возле аэропорта. Однако никаких подробностей в Пентагоне не предоставили. В то же время итальянская газета Corriere, сообщила, что это была атака смертника.

По информации различных СМИ, террорист подорвал себя у главных ворот афганского аэропорта.

Позже в турецком Минобороны сообщили, что взрывов было два. Второй взрыв прогремел незадолго после первого теракта. Пентагон эту информацию также подтвердил. Второй взрыв прогремел вблизи отеля Baron, расположенного рядом с аэропортом.

Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США считают боевиков "Исламского государства" ответственными за атаку в Кабуле. В то же время сами террористы "ИГ" пока не взяли на себя ответственность.

По последним данным, которые приводит телеканал Sky News, в результате теракта погибли 13 человек, в том числе и дети. Ранения получили десятки людей, которые находились в толпе и у ворот аэропорта.

По состоянию на 18:10 сообщается о как минимум 70 пострадавших в результате взрыва. Такие данные приводит Al Jazeera.

Up to 13 killed, several injured in today’s attacks outside Kabul Airport. To think anyone believed the Taliban would/could ‘secure’ things until August 31. (Video via @saikirankannan) pic.twitter.com/C8RRHvfbDs