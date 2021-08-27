Сьогодні, в день, який євреї називають Хай Елул, новий надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський разом з головним рабином Києва Рав Йонатаном Беніаміном Марковичем встановили оберіг зі словами Тори біля входу в новий, найбільший в столиці і Центральній Україні, центр Київської Єврейської Громади.

"Відкриття синагоги і нового громадського центру є яскравим і важливим доказом розквіту і розвитку єврейського життя в Україні" - заявив Посол Держави Ізраїль Міхаель Бродський, після чого урочисто і символічно забив перший цвях для зміцнення мезузи: оберега на одвірку вхідних дверей.

Крім Посла та Головного Рабина Києва, Рав Йонатана Беніаміна Марковича, в заході взяли участь почесний Консул Держави Ізраїль в Західному регіоні України - Олег Вишняков і Голова Українського представництва Єврейського Національного Фонду ККЛ-Україна - Йонатан Бен Дор.

"Для мене було великою честю - брати участь у такій важливій традиції, як установка мезузи. Вона користується в народі Ізраїлю особливою любов'ю. Рідко можна знайти єврейський будинок без неї: кожен єврей відчуває, що без мезузи в будинку чогось не вистачає - не вистачає символу, що нагадує всім, хто входить в приміщення, що цей будинок - єврейський." - каже бізнесмен і почесний консул держави Ізраїль в Західному регіоні України Олег Вишняков. - "Проте головне в сенсі заповіді мезузи полягає в тому, що присутність мезузи біля входу в будинок освячує його, наповнює особливою енергією та святістю. Вона охороняє будинок разом з усім, що в ньому є, і всіма, хто в ньому мешкає, навіть якщо вони знаходяться в далекій дорозі. Це вкрай важлива й дуже духовна подія. Сьогодні ми заклали "перший камінь" в нове майбутнє і сьогодення українських євреїв", - з гордістю закінчує він.

Після офіційної частини, Головний Рабин Маркович провів дипломатів по території Громадського центру і показав проект.

"Дуже важливо, що ми встановили мезузу саме сьогодні, в Хай Елул, в день народження засновника Хасидизму - Бааль Шем Това, і засновника руху Хабад, Першого Любавічеського Ребе - Шнеур Залмана з Ляд. І символічно, що ми це робимо невдовзі після Дня Незалежності України. Обидва вони поховані в Україні, і для них важлива була Україна. Я пишаюся тим, що ми зможемо допомагати українцям більше дізнаватися про нашу культуру. Ми не хочемо нікого звернути в нашу віру, в іудаїзмі це навіть заборонено. Ми хочемо, щоб люди знали ще одну грань історії цієї прекрасної країни і традиції народів, які її населяють - наші традиції, українських євреїв", - каже Головний Рабин Києва, Рав Йонатан Беніамін Маркович.

Мезузи - традиційний символ і оберіг єврейського будинку. У ній всередині - слова з Тори, "декларація монотеїзму", яка проголошує, що Бог - один та єдиний.

Рабин з Послом також обговорили актуальні питання і проблеми, включаючи паломницькі тури, які вже почалися. На сьогоднішній день, в Україні вже знаходиться кілька тисяч ізраїльтян, які приїхали на осінні свята. Нагадаємо, Єврейський Новий рік Рош-А-Шана, указом Президента України 303/2020 визнано загальнодержавним святом і за бажанням є вихідним для віруючих українців юдейського віросповідання, за умови, якщо вони попередньо повідомлять керівництво про це.

У Київській Єврейській Громаді впевнені - незважаючи на те, що офіційного відкриття нового Громадського центру ще не було - зовсім скоро тут буде не проштовхнутися: паломники все частіше крім Умані їдуть по великих містах, досліджуючи історію і коріння своїх сімей.

"Не дивлячись на те, що Грандіозне відкриття нового центру, який є найбільшим в Центральній Україні ще попереду - вже зараз Київська Єврейська Громада, з дотриманням всіх карантинних обмежень - обережно та потрохи робить заходи, допомагає нужденним, і - як бачите - з гордістю приймає високих гостей.

Вже сюди приходять за продуктовими наборами потребуючи люди декілька разів на місяць, а також ми вже приймали деяких туристів-паломників, які перед поїздкою до Умані - з цікавістю та задоволенням досліджували єврейський Київ" - розповідає речник Єврейської Громади Леонід Барац. - "Вони стали частіше приїжджати сім'ями, втомившись від локдаунов і скучивши за подорожами. Багато людей в Ізраїлі вакциновані вже трьома дозами вакцин від Ковіду й чекали поїздок сюди два роки! Хоча в нашому громадському центрі подекуди ще триває ремонт - вони вже з захопленням розповідали, як заздрять тим, хто живе в Києві і рекомендували своїм друзям відвідати нас".