В Харькове 18-летний парень убил тещу и инсценировал разбойное нападение (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Харькове полиция задержала 18-летнего юношу, который убил тещу, а потом инсценировал разбойное нападение с убийством. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
25 августа около 20:40 в полицию позвонил местный житель и сообщил о том, что внутри арендованного кафе по проспекту Героев Сталинграда обнаружил убитой свою тещу. Также заявитель пожаловался, что из помещения исчезли деньги и алкогольные напитки в большом количестве и несколько бокалов.
Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили связанное окровавленное тело женщины 1976 года рождения с мешком на голове.
Опытным оперативникам показалась странной и обстановка в заведении и поведение осиротевшего зятя. В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что именно зять покойной во время конфликта лишил жизни женщину.
Злоумышленник нанес родственнице множественные удары по голове и ножевые ранения. После совершения преступления он пытался избавиться от тела своей жертвы. Когда ему это не удалось, замаскировал свое убийство под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию.
18-летнего юношу задержали, ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в харьковском СИЗО заключенный жестко убил своего сокамерника.
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