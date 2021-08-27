На субботу, 28 августа, Национальный банк Украины ослабил на 15 копеек курс гривны по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2692,90 гривен (+0,1546 грн);

100 евро - 3166,45 гривен (+0,1524 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 8 копеек до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,69 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.