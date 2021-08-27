Курсы валют на 28 августа [ Редактировать ]
На субботу, 28 августа, Национальный банк Украины ослабил на 15 копеек курс гривны по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2692,90 гривен (+0,1546 грн);
- 100 евро - 3166,45 гривен (+0,1524 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 8 копеек до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,69 гривен за евро.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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