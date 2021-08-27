Новий рекорд вакцинації. Напередодні від коронавірусу щепили понад 170 тисяч українців. І водночас хворих на ковід відчутно побільшало.

Статистика за минулу добу - це більше ніж дві тисячі людей. Найгірша ситуація в Києві, Харківській, Донецькій та Чернівецькій областях. Та ковідні цифри восени будуть значно більшими.

Причина - і масове святкування Дня Незалежності, і початок навчального року, і "Дельта". А загалом, за прогнозами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, пандемія триватиме у світі від двох - до п`яти років. Через постійні мутації вірусу.