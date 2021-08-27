У лікарнях Краматорська та Волновахи спалахнули пожежі [ Редактировать ]
На Донеччині одразу дві пожежі в лікарнях за добу. Напередодні спалахнуло в краматорському медзакладі, а сьогодні зранку - у Волновасі.
Обидва займання були немасштабними. Значно більшим був переполох.
Принаймні у Волновасі. Там евакуювали 110 людей, третина з яких - медики. Зайнялося в підвалі, де розташований архів. І весь корпус враз затягло димом. Та пожежники швидко погасили полум'я. А от чому почалася пожежа - наразі не відомо.
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