На Донеччині одразу дві пожежі в лікарнях за добу. Напередодні спалахнуло в краматорському медзакладі, а сьогодні зранку - у Волновасі.

Обидва займання були немасштабними. Значно більшим був переполох. Принаймні у Волновасі. Там евакуювали 110 людей, третина з яких - медики. Зайнялося в підвалі, де розташований архів. І весь корпус враз затягло димом. Та пожежники швидко погасили полум'я. А от чому почалася пожежа - наразі не відомо.