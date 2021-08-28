В "Опозиційній платформі - За життя" закликали зробити вугільну галузь пріоритетною [ Редактировать ]
Не ліквідовувати, а розвивати. В опозиції пропонують зробити вугільну галузь - пріоритетною для вітчизняної економіки. Про це заявили напередодні Дня шахтаря. І вже розробили стратегію відновлення галузі.
Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна платформа - За життя":
С каждым годом сокращается государственное финансирование шахт, всё чаще возникают моменты задолженности по заработной плате, все меньше выделяют средств на модернизацию предприятий. Но наша команда знает, как восстановить сегодня украинские шахты, как добывать наше украинское черное золото. Как вернуть престиж шахтерского труда.
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