На Луганщині безпілотник ворога перетнув лінію розмежування [ Редактировать ]
Двох українських військових поранили на Сході країни незаконні збройні формування. Один армієць - у тяжкому стані.
Минулої доби було чотири порушення режиму тиші. Поблизу Широкиного противник стріляв із заборонених мінометів 120-го калібру. Неподалік Золотого-4 і Причепилівки - з гранатометів і стрілецької зброї.
На Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. На ворожі обстріли армійці відповідали вогнем.
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Не припиняються ворожі обстріли на Сході країни. Біля Новолуганського і Травневого ворог бив по позиціях українських воїнів із протитанкових гранатометів.
Не припиняються ворожі обстріли на Сході країни. Біля Новолуганського і Травневого ворог бив по позиціях українських воїнів із протитанкових гранатометів.