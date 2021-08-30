В преддверии начала нового учебного года в условиях пандемии коронавирусной инфекции, полную иммунизацию от болезни прошли всего 29% сотрудников учреждений среднего образования. Об этом заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

По его словам, такая статистика вакцинации считается в Минобразования достаточно успешной. Таким образом, первую дозу прививки от COVID-19 получили более 145 тысяч учителей, а вторую дозу - около 185 тысяч сотрудников школ.

По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов - это 29%. И 23% - еще 145,5 тысяч людей - вакцинированы одной дозой.

Отмечается, что в настоящее время Министерство образования и науки занимается пропагандой вакцинации среди педагогов. При этом какого-либо постановления в отношении принудительной иммунизации сейчас нет. Известно, что законодательство предусматривает 80% вакцинацию коллективов школ для начала очного обучения.

Читайте также, власти Черновцов собираются обязать педагогов, работающих в школах города и не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, еженедельно проходить тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Педагоги будут проходить тестирование за свой счет, а его стоимость составляет 800 гривен.

Кроме того, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет не исключает введение принудительной вакцинации учителей и педагогов. сегодня в Украине нет инструментов принудительной вакцинации педагогов, но в будущем министерство будет рассматривать такую возможность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.