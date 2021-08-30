Украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей в рамках шестого дня Паралимпиады-2020. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Среди них две золотые, пять серебряные и четыре бронзовые.

Получили золотую медаль:

Марина Литовченко во время соревнований по настольному теннису;

Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.

Кто отметился серебряной медалью:

Виктор Дидух во время соревнований по настольному теннису;

Андрей Дорошенко во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стоя;

Михаил Сербин во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров;

Игорь Цветов во время соревнований по легкой атлетике на дистанцию 100 метров;

Яна Лебедева во время соревнований по метанию диска.

Кто отметился бронзовой медалью:

Ирина Щетник во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стоя;

Андрей Трусов, Дени Дубров, Юрий Божинский, Максим Крипак во время эстафеты по плаванию на дистанцию 4х100 метров;

Роман Павлик во время соревнований по прыжкам в длину;

Зоя Овсий во время соревнований по метанию диска.

Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.

Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.

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