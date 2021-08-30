Паралимпиада-2020: какие награды получили украинцы [ Редактировать ]
Украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей в рамках шестого дня Паралимпиады-2020. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Среди них две золотые, пять серебряные и четыре бронзовые.
Получили золотую медаль:
- Марина Литовченко во время соревнований по настольному теннису;
- Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.
Кто отметился серебряной медалью:
- Виктор Дидух во время соревнований по настольному теннису;
- Андрей Дорошенко во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стоя;
- Михаил Сербин во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров;
- Игорь Цветов во время соревнований по легкой атлетике на дистанцию 100 метров;
- Яна Лебедева во время соревнований по метанию диска.
Кто отметился бронзовой медалью:
- Ирина Щетник во время соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стоя;
- Андрей Трусов, Дени Дубров, Юрий Божинский, Максим Крипак во время эстафеты по плаванию на дистанцию 4х100 метров;
- Роман Павлик во время соревнований по прыжкам в длину;
- Зоя Овсий во время соревнований по метанию диска.
Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.
Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
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