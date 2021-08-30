Питання Донбасу, зокрема, буде на порядку денному зустрічі президентів України та США.

От тільки саму зустріч знову перенесли. Дату головної для України дипломатичної події змінюють уже вдруге. Тепер - на перше вересня. Утім, на плани візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів це не вплине. Як пояснюють зміни графіку у Вашингтоні? Подробиці знає Дмитро Анопченко.

Зустріч двох президентів у Білому домі тепер заплановано на день пізніше. Але в команді, яка готує переговори з українського боку, мені повідомили, що на строках візиту це не позначиться. Як ми і прогнозували, він відбудеться у ті ж терміни, що і планувалося раніше: із 31 серпня по 1 вересня відвідання Вашингтона, друге вересня - Сан-Франциско.

Президент Зеленський за графіком вилетів сьогодні до Вашингтона. І єдине, що скорегували: зустріч у Білому домі тепер в обід першого числа - на прохання адміністрації Байдена. З американського боку мені підтвердили, що жодних натяків, сигналів або жодної політики в цьому немає. Як я зрозумів із пояснень, зустріч перенесено через термінову необхідність стримати поглиблення кризи в Афганістані, а саме, завтра крайній термін для виведення військ. І що телефонний дзвінок із таким проханням був з ініціативи США. У Києві поставились із розумінням та готовністю за цих умов бути гнучкими щодо дат.

І ось таким чином у персональному розкладі президента Байдена на перше вересня з'явився ось такий пункт.

У середу, першого вересня, президент та віце-президент зустрінуться зі своєю командою національної безпеки для отримання розвідувальної інформації та оновлень щодо безпекового становища та дипломатичних даних про розвиток ситуації в Афганістані.

Далі Глава США вітатиме в Білому домі Главу України Володимира Зеленського. Цей візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії, що триває на Донбасі та в Криму; двосторонньої співпраці з питань енергетичної безпеки та підтримки в зусиллях президента Зеленського, боротьби з корупцією, а також упровадженню реформ, які базуються на наших спільних демократичних цінностях.

Про реформи і боротьбу з корупцією в цьому документі ще раз згадали навмисно. Інформовані джерела з американського боку повідомили мені, що до розмови саме про ці дві теми команда докладно готує президента Байдена і що американський президент обов'язково їх порушить під час розмови із Зеленським. Водночас, за словами українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової, основні складові зустрічі в Білому домі вже розплановані та узгоджені обома сторонами.

А ще під час візиту Зеленський зустрінеться з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств (зокрема, в Пентагоні підтверджують заплановану розмову із Зеленським), а також дві публічні презентації від Президента та Першої леді. На цей момент я також маю підтвердження зі Стенфордського університету, де на друге вересня запланували виступ Зеленського і спілкування зі студентами одного з найкращих вишів Америки, яке модеруватиме знаменитий Майкл Макфолл - дипломат, людина, яка за Обами багато в чому визначала політику США щодо Росії і України, і до думки якого американський політикум і досі дослухається.

Тож завтра - вже перші офіційні зустрічі і перші перемови у рамках цього візиту.