І на тлі операції з виведення американських військ із Афганістану - по аеропорту Кабула сьогодні випустили п'ять ракет. Неподалік від летовища впала тільки одна, решту - перехопила система протиракетної оборони. Хто причетний до атаки - ще невідомо, немає інформації і про постраждалих.

На аеродромі в Кабулі перебувають і українські військові. Наші бійці вже прославилися там успішною спецоперацією. Їм вдалося евакуювати афганських перекладачів, у той час, як Канада та Сполучені Штати зробити цього не змогли. Ірина Іванова - докладніше про це.

У пошуках роботи, готівки чи способу виїхати з країни. Так живе нині більшість афганців. Ці довжелезні черги - до банків. Афганцям заборони знімати з рахунків більш як 200 доларів на тиждень.

Ситуація з роботою ніяка. Банки та ринок валют не працюють. Закликаємо нову владу щонайшвидше збудувати економіку Афганістану, щоб ми могли знову працювати

Критична ситуація не лише з економікою. Під прицілом - міжнародний аеропорт Кабула. Американська система протиповітряної оборони перехопила п'ять ракет, випущених по летовищу. Упала тільки одна, про постраждалих не повідомляють.

Карзай, житель Кабула:

Ми були вдома, коли почули страшний вибух. Здалося, кудись влучила ракета. А тоді я побачив, як з машини вилітають снаряди по аеропорту. Жахливий випадок, рев стояв страшенний. Буде десь шість чи сім пусків.

Напередодні американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик "Ісламської держави" мав підірвати себе під час евакуації військових біля летовища. Унаслідок цієї операції загинули дев'ятеро цивільних, це члени однієї родини, серед них шестеро дітей.

Фарух Даніш, житель Кабула:

Люди дуже налякані, немає певності в майбутньому, а раптом ракетний обстріл триватиме далі?

Операція з виведення американських військ з аеропорту триває. Завершитися вона має завтра. А от близько ста країн, зокрема й Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн.