Припинити тиск і дозволити працювати журналістам. Під американським посольством сьогодні мітингували працівники вітчизняних засобів масової інформації, діяльність яких обмежена санкціями РНБО. Вони передали до диппредставництва лист від імені журналістів. Чого саме вимагають - розкаже Даніїл Снісар.

Перекрита дорога та кордони правоохоронців. Кількасот представників українських ЗМІ сьогодні прийшли до американського дипломатичного представництва в Києві. Це працівники кількох телеканалів і низки інтернет-видань.

В'ячеслав Піховшек, телеведучий:

То, что мы сейчас видим в Украине - это попытка добиться того, чтобы три закрытых телевизионных канала по-настоящему прекратили вещание. Зачистить интернет через Страна.ua, удар по блогерам Шарий.net. Это значит, что следующий шаг будет к закрытию других неугодных телеканалов.

Катерина, журналістка:

Выключается по одной кнопке сразу четыре телеканала. "Первый независимый" не проработал и часа. По этому мы хотим взывать к мировой общественности, чтобы обратить внимание на свободу слова. В Украине она ущемляется. Каналы, как и интернет-издания тоже закрываются. Без суда и следствия.

Під санкціями - телеканали Newsone, ZiK, "112 Україна", та "Перший Незалежний". Їхнє мовлення на українському телебаченні своїм указом припинила РНБО, ще в лютому цього року. Транслювали свої програми в інтернеті, але й там роботу ЗМІ - заблокували.

Артем Марчевський, генеральний продюсер "112 Україна":

В Украине можно росчерком пера закрыть телеканал. Можно наложить санкции на собственника телеканала, можно по письму из СБУ прекратить вещание новосозданного телеканала, который точно не является олигархическим. Можно преследовать журналистов, можно нападать на журналистов и самое страшное, что за это ничего не будет.

Від лютого список підсанкційних ЗМІ розширився. 20 серпня Рада нацбезпеки запровадила санкції проти низки інтернет-видань. Журналісти, хоч і налаштовані рішуче, проте у справедливість - не вірять. Адже єдиний спосіб оскаржити рішення РНБО - це йти до суду. На тяганину може знадобитися не один рік.

Володимир Самарський, журналіст:

Это невозможный процесс. Если идти в ЕСПЧ - это 5-10 лет. Ну, о чем мы можем говорить. Тут уже легче создавать какие-то свои новые издания, переезжать в Европу, уезжать из Европы и приезжать через 5-10 лет снова открывать что-то свое здесь.

Тому, кажуть, і прийшли під американську Амбасаду - напередодні зустрічі президентів України та США. Журналісти передали лист-звернення, адресований Джо Байдену. У ньому просять Главу держави звернути увагу на проблему свободи слова в Україні.