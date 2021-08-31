Змагання для чотирилапих і їхніх господарів організували в Хорватії. Біля моря люди зі своїми песиками наввипередки бігали та купалися, а також на швидкість куштували морозиво. Більше про розваги на хорватському узбережжі дивіться в сюжеті.

Розвага для домашніх улюбленців і їхніх господарів. У Хорватії на узбережжі Адріатичного моря відбулися кумедні змагання. Кожен охочий у парі зі своїм песиком протистояв іншим аналогічним командам. Дисципліни, в яких виступали учасники - біг і купання, а також куштування морозива на швидкість.

Основна програма змагань - невеличкі перегони. Після них люди разом зі своїми чотирилапими стрибали у воду та мали проплисти близько 100 метрів, щоб дістатися берега. Вже там на них чекали інші конкурси.

Антонія Піркер, переможниця забігу:

Моєму песикові на прізвисько Нандо лише два роки. Пів року тому я забрала його з притулку. І все, що я можу сказати - це те, що він найкращий чотирилапий у світі.

Уже після прибуття на берег, на всіх конкурсантів чекало морозиво. Господарям потрібно було вмостити своїх улюбленців і почати їх годувати. Чий песик перший з'їв усе - той тандем і здобув перемогу.

Єлена Лесая, переможниця конкурсу:

Ми готувалися до цього конкурсу одинадцять років. Жартую, насправді це вік мого собаки - Ягоди. І весь цей час він їсть просто все. Тому я розуміла, що перемога в конкурсі з морозивом нам гарантована.

Організатори зазначають - конкурс видався веселим і пройшов вдало. Навіть попри пандемію.

Рубі Монтенарі, організаторка змагання:

Цього року участь узяли 13 учасників. Це - менше, ніж торік. Однак радію тому, що хоча COVID-19 і намагався зруйнувати нам свято, йому це не вдалося.

Самі ж господарі тварин кажуть - щасливі взяти участь у конкурсах зі своїми улюбленцями та сподіваються, що наступного року, і чотирилапих, і людей буде набагато більше.