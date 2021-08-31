США завершили евакуацію американських громадян і афганських біженців [ Редактировать ]
США остаточно вивели війська з Афганістану.
З аеропорту Кабула вилетіли останні військові літаки. Евакуацію американських громадян і афганських біженців завершено. "Талібан" повністю встановив контроль над летовищем. Місія США тривала в Афганістані протягом 20 років. Війська ввели після теракту на "башти близнюки". За цей час загинули майже дві з половиною тисячі військовослужбовців і мирних жителів США. Понад 20 тисяч солдатів - поранили.
Франклін Маккензі, генерал Корпусу морської піхоти США:
Завдяки цій військовій місії ліквідували Усаму бен Ладена і багатьох його поплічників з "Аль-Каїди". І це нам дорого коштувало. Ціна склала - 2461 загиблий військовослужбовець США та цивільний, а також понад 20 тисяч поранених. На жаль, це включно із тринадцятьма солдатами, яких убив минулого тижня терорист-смертник ІДІЛ.
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США й після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару - Дохи.
США й після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару - Дохи.
Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн. Серед них - Німеччина та Іспанія.
Останні літаки з афганцями відлетіли до європейських міст. Один з трьох українських бортів уже навіть приземлився в Борисполі.