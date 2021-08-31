Євросоюз і далі відгороджується від Білорусі парканом. Услід за Литвою високу колючу загорожу зводить і Польща. Яка ситуація на кордоні і яку відповідь режиму Лукашенка готує Євросоюз розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Вже майже місяць ці афганці живуть просто неба на кордоні Польщі та Білорусі. У них немає їжі, води та навіть доступу до туалетів. Ці люди втекли з країни ще до приходу талібів. У Білорусі вони отримали візи і сподівалися попросити притулку в Євросоюзі. Але Польща відмовилася їх прийняти. Бо у біженців при собі - жодних документів.

Марцін Пшидач, заступник міністра закордонних справ Польщі:

На нашу думку, ці мігранти перебувають за межами Польщі, вони на білоруському боці. За законом вони не біженці, вони економічні мігранти з Близького Сходу, яких спеціально привезла в Білорусь мінська влада.

Хоча ігнорувати знедолених людей Варшава теж не може. Тим паче, що частина з них зараз серйозно хвора. Кілька разів із польської сторони намагалися передати гуманітарну допомогу мігрантам. Але білоруські прикордонники усе розвертають. Ось кадри, як із базовими продуктами для нещасних намагався проскочити один із польських депутатів.

Франтішек Стерчевські, депутат парламенту Польщі:

Я намагався підбігти якомога ближче до них. Усього зробив три забіги і щоразу підбирався ближче, але й прикордонників ставало щоразу більше.

Щоби не допустити незаконного перетину Польща зводить високий паркан з колючого дроту. А на охорону місцевості перекинули близько двох тисяч військовослужбовців. За кілька останніх місяців у десятки разів збільшилася кількість біженців з Іраку та Афганістану, які намагаються потрапити до Євросоюзу.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Маємо справу зі спеціально підготовленою провокацією режиму президента Лукашенка. І ми змушені захищати свій кордон у відповідь на ці дії.

Лукашенко наказав прикордонникам більше не зупиняти біженців, які прямують до Європи через Мінськ. Це його відповідь на санкції, які ЄС запровадив після торішніх виборів у Білорусі та жорстокої розправи тамтешньої влади над опозицією. Брюссель же вважає дії Лукашенка шантажем і обговорює нові санкції.

Габріеліус Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви:

Маємо надіслати чіткий сигнал не лише Білорусі, а й кожному диктаторові, який вдаватиметься до такого інструменту, як міграція, проти Євросоюзу чи будь-якого члена блоку. Цей метод не просто недієвий, він викличе сильну відповідь.

Литва пропонує додати до санкційного списку тих білорусів та компанії, які допомагають мігрантам незаконно перетинати європейський кордон.

Навряд чи прикордонний конфлікт із Білоруссю вирішиться найближчим часом. Адже після приходу талібану до влади в Афганістані наплив біженців з країни лише зростатиме. А кінцева мета більшості - потрапити саме до Євросоюзу.