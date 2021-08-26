На национальном складе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства американской компании Moderna. Она есть только в регионах и ​только для второй дозы. Об этом сообщает "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на ответ пресс-службы Министерства здравоохранения.

Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тех, кто уже получил первую дозу вакцины.

В сентябре вакцину Moderna в Украину не поставят, уточнили в Минздраве. Поскольку 2 млн доз препарата были поставлены в рамках программы COVAX, а не через госзакупки.

На региональных и местных складах есть 805 652 дозы вакцины Moderna.

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С вакцинами других производителей состояние такое:

вакцина КОРОНАВАК: остатки на национальном складе - 2 700 560 доз; на региональных и местных складах - 3 808 082 дозы.

вакцина КОМИРНАТИ: остатки на национальном складе - 37 440 доз; на региональных и местных складах - 523 798 доз.

вакцина АСТРАЗЕНЕКА: остатки на национальном складе - 1 807 980 доз; на региональных и местных складах - 1 380 568 доз.

В Минздраве заверили, что те, кто уже первую дозу этих вакцин, получат и вторую. Все они доступны и для первой дозы.

Всего по состоянию на 24 августа на национальном, региональных и местных складах находится более 11 млн доз вакцин разных производителей.

В сентябре 2021 года в Украину должно прибыть около 6,5 млн доз вакцины против COVID-19 различных производителей.

До конца года Украина должна получить около 47 млн ​​доз вакцины против COVID-19, закупленной за средства госбюджета (около 39 млн доз) и безвозмездно, в рамках COVAX (около 8 млн доз).

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