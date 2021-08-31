В Токио на Паралимпиаде-2020 украинец Максим Коваль занял второе место в толкании ядра. Но после дисквалификации соперника, который занял первое место, золотую медаль отдали ему.

Об этом сообщается в Twitter оргкомитета Паралимпийских игр.

Максим Коваль из Украины завоевал "золото" в толкании ядра в категории F20.

Результат победителя соревнований Мухаммада Зияда Золкефли аннулировали после протеста украинской стороны в связи с тем, что он и еще два спортсмена прибыли в комнату ожидания перед стартом соревнования с опозданием. Так, его результаты, а также результаты эквадорца Хорди Патрисио Вилбалы и австралийца Тодда Ходжетса аннулировали.

Таким образом, в активе украинской команды уже 15 золотых медалей.

Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.

Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.

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