Кінець найдовшої війни в історії США. Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами. Але не всіх.

Що ж буде з тими, кого не встигли вивезти з країни та, взагалі, яке майбутнє може чекати на Афганістан, - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Це фото вже ввійшло до світової історії. Генерал-майор Крістофер Донаг'ю став останнім вояком, який покинув афганську землю. Камера нічного бачення зафіксувала, як він підіймається на борт військово-транспортного боїнга. Так закінчилася найдовша в історії США військова місія. Вона тривала майже 20 років. За цей час загинуло понад 2 тисячі американських солдатів, ще понад 20 тисяч отримали поранення.

Щойно вилетів останній американський літак - у аеропорту почули святкові постріли. Летовище перейшло під контроль талібів, так само, як і решта країни. До їхніх рук потрапило й чимало військової техніки. Майже двісті літаків, бронемашин та позашляховиків.

А ще система протиракетної оборони, яка захищала евакуацію. Щоправда, радість від такої наживи дуже швидко затьмарилася. Адже на прощання американці вивели усе з ладу. І ремонту техніка не підлягає. Щоби встигнути до дедлайну - Штатам довелося залишити не лише машини, але й чимало людей.

Кеннет МакКензі, генерал, голова центрального командування ЗС США:

Ми не змогли вивезти усіх тих, кого хотіли. Але навіть якби ми залишилися на 10 днів довше, ми б не змогли вивезти усіх. Утім, ми зробимо все можливе, щоби працювати з майбутньою владою задля безпеки наших громадян та задля їхньої можливості покинути країну.

З 15 серпня, коли таліби захопили владу в країні, США евакуювали з Афганістану майже 80 тисяч людей. Ще понад 40 тисяч вивезли їхні союзники, зокрема й Україна. Київ організував шість рейсів з Кабула і планує й далі продовжувати евакуацію українців. Дипломати зараз визначають безпечні шляхи виїзду.

Олег Ніколенко, речник МЗС України:

Протягом останніх кількох днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Щойно з'явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії.

Західні країни закрили свої дипломатичні представництва в Кабулі. Відтепер допомагатимуть своїм громадянам та афганцям з посольств сусідніх країн, як то Таджикистан чи Катар. Від талібів чекають співпраці щодо організації подальшої евакуації охочих. Таку резолюцію прийняла Рада безпеки ООН. Талібан заборонив громадянам покидати країну, мовляв, на її розбудову потрібні усі кваліфікації.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Настав час, коли має підключитися дипломатія. Минулого тижня "Талібан" пообіцяв надати безпечний прохід та свободу подорожей афганцям та іноземним громадянам. Тож ця резолюція показує, що ми чекаємо від "Талібану" виконання обіцянок сьогодні, завтра і після 31 серпня.