В Україні цього року очікують рекордний врожай. Через вкрай сприятливі погодні умови, які були під час посівної. Про це повідомив Головний синоптик України Микола Кульбіда. Цитую: "це буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі".

Нам невідомо, чи дійсно пан Кульбіда має статистичні дані часів Київської Русі, але прем'єр Денис Шмигаль, який точно має дані цього року, ще 18 серпня заявив, що в Україні вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці, це більше, ніж за весь сезон торік.

Про інші історичні, тобто економічні новини - Кирило Воронко.

Одноразове добровільне декларування стартує в Україні з 1 вересня. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Державної податкової служби України Євген Олейніков. За його словами, спеціальне декларування - це можливість легалізувати доходи, з яких не були сплачені податки.

Тобто одноразово сплативши відсоток до казни, ви уникаєте покарання за несплату податків. Утім процедура цілком добровільна. А декларант не повинен підтверджувати джерела своїх доходів. Отже, найбільшу суму доведеться заплатити, якщо гроші за кордоном - 7 або 9%. Для активів в українських банках - 5%.

А якщо декларант внесе свої кошти до держоблігацій, платіж зменшиться до 2,5%. Закон про податкову амністію ухвалений 15 червня.

Газ на Львівщині видобуватиме польська компанія. Напередодні енергокомпанії України та Польщі підписали угоду про спільну розвідку та видобуток газу в Львівській області. Згідно з угодою - 85% акцій компанії Карпатгазвидобування куплять поляки.

До кінця року планують завершити підготовку до буріння, а в наступному - пробурити. Після цього випробують пласти, і якщо вони будуть мати позитивні результати, свердловину приєднають до української газової мережі. Ввести в експлуатацію планують у 2023 році.

Біблівська газова площа розташована в західній частині Львівської області, прилеглій до польського кордону. Вона є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке поляки експлуатують вже більше ніж 60 років.