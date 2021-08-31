В Ривне 15-летние близнецы посреди улицы пытались зарезать женщину (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Ривне 15-летние братья-близнецы среди белого дня пытались зарезать женщину на улице, чтобы посмотреть, "как чувствует себя человек с ножевым ранением". Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.
Шокирующее преступление было совершено около 9:00 во вторник, 31 августа. В полицию поступило сообщение, что вблизи детских площадок на улице Черновола один из двух неизвестных напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На видео видно, как по улице идут двое одинаково одетых парней, по виду братья-близнецы. Когда мимо них проходит женщина, один из них двумя руками наносит ей ножевые ранения в спину. Жертва падает на дорогу, а злоумышленники убегают.
По горячим следам полицейские за считанные минуты полицейские разыскали и задержали причастных к совершенному преступлению ребят прямо у них дома. Ими оказались двое 15-летних родных братьев-близнецов. "Ривенских потрошителей" доставили в районное управление полиции, где они дали показания следователям в присутствии родителей.
"Одна из версий совершенного - подростки смотрели запрещены фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами. Брат задержанного пока проходит как свидетель. Оба ранее в поле зрения не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семьи. Ни один из родителей не догадывался об их намерениях", - заявил начальник Ровенского районного управления полиции Роман Штебе.
По данному факту начато досудебное расследование, подростка, который нанес ножевые ранения, задержали и поместили в изолятор временного содержания, ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УГУ - "хулиганство, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет лишения свободы. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе и судебная психолого-психиатрическая.
Потерпевшую 42-летнюю жительницу областного центра с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.
Напомним, что недавно под Ривне поймали легендарную чупакабру.
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