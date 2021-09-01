У Вашингтоні активно шукають шляхів для пом'якшення наслідків для України від запуску російського газогону.

Готовність Президента Байдена обговорювати із Зеленським "Північний потік-2" підтвердили і джерела в американській адміністрації. А в посольстві США у Києві в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу повідомили, що у Вашингтоні активно шукають шляхів для пом'якшення наслідків для України від запуску російського газогону.

Волтер Браунолер, радник з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні: