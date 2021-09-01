Загадувати, як вони відбудуться, Зеленський не хоче.

Підсумки першого дня. Сьогодні триватиме візит Володимира Зеленського до США. І поки у Вашингтоні - ніч, оглянемо - які головні зустрічі вже відбулися? Про що вже домовилися? Дмитро Анопченко усе розкаже.

За кадром: Якщо другий день - "президентський" (саме сьогодні буде розмова у Білому домі із Байденом), то перший був "міністерським", в програмі передбачили розмови із керівниками ключових для України американських відомств.

В Міненергетики, зокрема домовились про спільне будівництво із американцями енергоблоку Хмельницької АЕС. Це пілотний проект, але в майбутньому хочуть звести ще чотири блоки.

Володимир Зеленський, Президент України:

Думаємо, що інвестиції будуть складати від 5 до 30 мільярдів доларів. Це серйозна, я вважаю, перемога для обох країн.

В НАСА - говорили про співробітництво зі штатами у проекті, який вже здійснюється - "Антарес" (це ракета, яка запускає на орбіту кораблі із вантажем для Міжнародної космічної станції, одну з її ступенів розробляло КБ "Південне"). І - здивуєтеся, але це правда, - Зеленський запропонував НАСА, аби Україна приєдналася до програми дослідження Місяця.

А головна 'міністерська" зустріч - у Пентагоні, із Ллойдом Остіном, керівником оборонного відомства США. Тут саме є про що говорити - безпекова допомога, оборонні контракти… Напередодні цієї розмови чиновники американської адміністрації називали пресі різні цифри.

Під час зустрічі з української делегацію пролунала остаточна - 60 мільйонів доларів в рамках нової програми безпекової допомоги для України, і серед цього таки будуть додаткові "Джевеліни" для української армії.

За кадром. У середу - станеться головне, заради чого варто було летіти до США - перемовини із Байденом. Загадувати, як вони відбудуться, Зеленський не хоче.

Подивимось. Сажу вам після всіх зустрічей…

А в чому точно впевнений - так це в тому, що обов'язково порушить перед Байденом питання щодо "Північного потоку".

Володимир Зеленський, Президент України:

Всі говорять, що він буде добудований. А ми ще поборемося за те, як він буде працювати.

За кадром: І вже наприкінці спілкування із журналістами президент згадує, що 1 вересня - не лише День великих зустрічей, а ще і день знань. Обоє батьків, він із першою леді - у від'їзді, а дочці йти у школу.

Володимир Зеленський, Президент України: