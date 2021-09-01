"Не хочете вакцинуватися - пишіть заяву на звільнення". Так, мер Івано-Франківська - Руслан Марцінків пригрозив працівникам міськради, нещепленим від COVID-19.

Посадовець дав їм два тижні, щоб зробити ін'єкцію. Винятки можуть бути лише для тих, у кого є протипоказання, які можна підтвердити довідкою. Нагадаю, раніше в Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що вакцинація в Україні є добровільною.