Новини з фронту: ворог застосував важкі міномети поблизу Новозванівки та Мар’їнки [ Редактировать ]
8 обстрілів українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Красногорівки ворог атакував армійців зі 120-их мінометів і протитанкових гармат.
Бив і по околицях цього міста - у штабі кажуть, серед тамтешнього населення минулося без постраждалих. Важкі міномети противник застосував і біля Новозванівки та Мар'їнки.
А поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці вдарили у відповідь. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.
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Наш кореспондент Ігор Левенок поспілкувався з військовими на передовій. Докладніше - в наступному матеріалі.
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