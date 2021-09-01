8 обстрілів українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Красногорівки ворог атакував армійців зі 120-их мінометів і протитанкових гармат.

Бив і по околицях цього міста - у штабі кажуть, серед тамтешнього населення минулося без постраждалих. Важкі міномети противник застосував і біля Новозванівки та Мар'їнки.

А поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці вдарили у відповідь. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.