Однак, не всі у США із цим погоджуються. Колишні високопосадовці Пентагону назвали евакуацію з Афганістану провалом. Та зажадали відставки міністра оборони Ллойда Остіна, а також очільника Об'єднаного комітету начальників штабів - генерала Марка Міллі.

Саме їх вважають винними у провальній організації виведення військ. Лист підписали 87 генералів та колишніх вищих офіцерів. Серед них - віце-адмірал ВМФ США Джон Пойндекстер, який був радником з нацбезпеки у президента Рейгана.

Тим часом в ООН укотре закликали міжнародну спільноту допомогти населенню Афганістану, яке опинилося на порозі гуманітарної катастрофи - через війну та посуху. В організації припускають, що вже цієї зими 14 мільйонів афганців можуть зіткнутися з голодом.