Вимоги до велосипедистів і самокатників посилили в Польщі.

Зокрема, відтепер їх зможуть штрафувати за перевищення швидкості та створення небезпеки для пішоходів. Також нові правила передбачають, що в разі виїзду на тротуар або пішохідну зону велосипедисти та користувачі іншого електротранспорту зобов'язані рухатися зі швидкістю подібною до руху пішоходів і надавати їм пріоритет.

Штраф за порушення цих правил становитиме близько 500 злотих або 110 євро. Штрафуватимуть також за кермування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, використання телефону під час руху, перевезення на самокаті іншої людини чи тварини та за проїзд на електротранспорті чи велосипеді пішохідним переходом.