В Польщі посилили вимоги до велосипедистів та самокатників [ Редактировать ]
Вимоги до велосипедистів і самокатників посилили в Польщі.
Зокрема, відтепер їх зможуть штрафувати за перевищення швидкості та створення небезпеки для пішоходів. Також нові правила передбачають, що в разі виїзду на тротуар або пішохідну зону велосипедисти та користувачі іншого електротранспорту зобов'язані рухатися зі швидкістю подібною до руху пішоходів і надавати їм пріоритет.
Штраф за порушення цих правил становитиме близько 500 злотих або 110 євро. Штрафуватимуть також за кермування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, використання телефону під час руху, перевезення на самокаті іншої людини чи тварини та за проїзд на електротранспорті чи велосипеді пішохідним переходом.
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