Многие ученые и художники утверждают, что изображения помогают заглянуть в душу человека и сделать выводы о его складе ума. Предлагаем вашему вниманию тест от израильского иллюстратора Noma Bar. Итак, внимательно посмотрите на картинку и ответьте на вопрос.

Что вы первым делом увидели на картинке: девушку с алыми губами, курицу или мужчину с большим носом?

1. Курица

Если вы сначала увидели курицу, то вы человек, который любит заострять внимание на мелких деталях. Такой характер мешает закончить что-то начатое, потому что вы всегда находите одну невидимую проблему и уделяете ей слишком много времени. Вы перфекционист по натуре и готовы бесконечно улучшать начатое. Скорее всего, вам хорошо даются точные науки.

2. Девушка с алыми губами

Если вы в первую очередь увидели силуэт девушки с алыми губами, это свидетельствует о вашей целеустремленности. Вы не согласны на меньшее и по натуре максималист. При этом, вам зачастую не хватает терпения для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Потеряв интерес к одной задаче, вы легко переходите к следующей. Гуманитарные науки нравятся вам гораздо больше строгой математики.

3. Профиль мужчины

Не каждый сможет в этой картинке рассмотреть еще и третье изображение. Но если перевернуть картинку вверх ногами, на ней можно увидеть профиль мужчины с усами и длинным носом.

Если вы первым делом увидели это изображение, то вы уникальная личность. Ведь вы способны видеть то, о чем остальные даже не догадываются! У вас исключительный склад ума.

Если же вы одновременно разглядели хотя бы два из трех вариантов, то это говорит об отличных аналитических способностях. Вы налету обрабатываете поступившую информацию и мгновенно принимаете нужные решения. В вас прекрасно сочетаются все лучшие качества описанных выше личностей.

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