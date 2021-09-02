Что нельзя есть перед вакцинацией / Фото: Pixabay

В среду, 1 сентября, терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о том, что перед вакцинацией от коронавируса следует воздержаться от употребления ряда продуктов. Об этом сообщает "Радио Sputnik".

Так, определенные пищевые ограничения помогут организму справиться с нагрузкой после вакцинации. Среди прочего он рекомендует не есть пищу, которая может вызвать аллергию, и не переедать.

Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического.

Перед вакцинацией от коронавируса в рационе также важно ограничить количество блюд, которые содержат большое количество углеводов.

Сладкое - это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку.

Врач добавил, что воздержаться следует и от картофеля, каш, хлеба. В то же время он призвал увеличить в рационе цитрусовые.

Читайте также, на территории Государства Израиль собираются закончить разработку вакцины от коронавируса, которую нужно будет вводить перорально (через ротовую полость). Препарат будет крайне эффективным в борьбе с штаммом коронавируса "Дельта".

Кроме того, на территории Турции начнется третья фаза испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции. В течение нескольких недель процесс вакцинации охватит население старше 18 лет, в стране сейчас более 846 тысяч добровольцев подали заявки для участия в третьей фазе испытаний препарата.

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