На территории Турции начнется третья фаза испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, препарат для иммунизации от COVID-19 получил название TURKOVAC. В течение нескольких недель процесс вакцинации охватит население старше 18 лет.

C третьей фазой испытаний отечественной вакцины от коронавируса, Турция открывает новую страницу в данной области.

Отмечается, что в стране сейчас более 846 тысяч добровольцев подали заявки для участия в третьей фазе испытаний препарата для иммунизации от коронавируса TURKOVAC. В скором времени Турция станет одной из немногих стран, производящих собственные вакцины, которые применяются во всем мире.

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Кроме того, на территории Турции в скором времени начнутся клинические испытания препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции в форме назального спрея. В настоящее время в Турции на стадии разработки находятся 6 проектов по созданию препаратов для вакцинации от COVID-19.

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