Тоньше руки и меньше лицо: Ани Лорак поймали на фотошопе (видео) [ Редактировать ]
Известную певицу Ани Лорак словили на фотошопе. Помог уличить артистку в обработке фотографий ее друг Филипп Киркоров, который выложил такой же снимок, как и Каролина, но в кадре звезда явно выглядит полнее.
Соответствующие снимки появились в Instagram звезд.
Так, на днях Ани выложила подборку фото с фестиваля "Новая волна", среди которых был кадр с Киркоровым. Однако неделей ранее Филипп разместил его в своей галерее с мероприятия.
Пользователи сети обратили внимание на то, что вариант снимка Лорак обработан в фоторедакторе: на нем артистка заметно стройнее, у нее тоньше руки и более узкое лицо.
@savinaevgeniyaa
Филип спалил♬ Как Джиган - ZAPRAVKA
Добавим также, что около недели назад Лорак внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.
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