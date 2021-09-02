В рейтинг лучших университетов мира попали 10 украинских ВУЗов [ Редактировать ]
Источник: fonwall.ru
Британский журнал Times Higher Education опубликовал 18-й рейтинг лучших университетов мира. В этом году в него вошли 1662 ВУЗа из 99 стран мира. Посмотреть полный рейтинг можно по ссылке.
Первое место в рейтинге шестой год подряд занял Оксфордский университет. Второе место разделили Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Следом идут Стэнфорд, Кембридж, Массачусетский технологический институт, Принстон, Калифорнийский университет в Беркли, Йель и Чикагский университет.
В ТОП-20 впервые вошли два китайских ВУЗа: Пекинский университет и Университет Цинхуа делят 16-е место.
В рейтинг попали 10 украинских вузов. Лучшим стал Сумской государственный университет, который стал единственным представителем Украины в ТОП-600 рейтинга. В первой тысяче лучших ВУЗов планеты еще два наших - Львовская политехника и Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Также попали в рейтинг КНУ им. Шевченко, ХНУ им. Каразина, ЛНУ им. Франко, Днепровский НУ им. Гончара, Киевская политехника, Киево-Могилянская Академия и ЧНУ им. Федьковича.
Рейтинг лучших ВУЗов Times Higher Education составлен на основе 13 показателей, которые измеряют качество образования по четырем параметрам: преподавание, исследования, передача знаний и международный авторитет.
В рейтинге представлены сразу 183 американских ВУЗа, а 57 из них попали в ТОП-200. По сравнению с прошлым годом в таблице представлены шесть новых стран: Азербайджан, Эквадор, Эфиопия, Фиджи, Палестина и Танзания.
Напомним, что недавно "Подробности" опубликовали рейтинг лучших школ Украины и Киева по итогам ВНО-2021.
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