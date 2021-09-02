Талібан заявив про оточення Панджшеру - провінції, яка не здалася радикальним ісламістам.

Перемовини з силами Опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили. Напередодні ж таліби призначили губернатора у непідконтрольному регіоні, а також у решті провінцій.

Завершуються й консультації щодо формування уряду. Вже відомо, що його очолить лідер угруповання мулла Хай-батулла Ахун-дзада. Тим часом на кордоні з Пакистаном та Іраном зібралися тисячі афганців, які намагаються втекти з країни наземним шляхом. А ООН попереджає про гуманітарну кризу. На межі голоду нині вже перебуває половина населення.