В четверг, 2 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Россия примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

Потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО.

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