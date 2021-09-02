Вступление Украины в НАТО: в России пригрозили контрмерами [ Редактировать ]
В четверг, 2 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Россия примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.
Потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ.
Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО.
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