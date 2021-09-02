У Європейському центрі профілактики та контролю захворювань переконують, що "немає гострої необхідності" у бустерній дозі вакцини проти коронавірусу.

Про це заявляють на основі поточних даних щодо ефективності препарату та тривалості захисту. Мовляв, усі дозволені в ЄС вакцини мають високий захист від ушпиталення, тяжкого перебігу хвороби та смерті. А третю дозу вводити варто лише людям з імунодефіцитом.

Європейські фахівці підкреслюють - у ЄС щеплень не отримали майже третина населення. Тож пріоритетом має бути первинна вакцинація.