У ЄС майже третина населення ще не отримала щеплень [ Редактировать ]
У Європейському центрі профілактики та контролю захворювань переконують, що "немає гострої необхідності" у бустерній дозі вакцини проти коронавірусу.
Про це заявляють на основі поточних даних щодо ефективності препарату та тривалості захисту. Мовляв, усі дозволені в ЄС вакцини мають високий захист від ушпиталення, тяжкого перебігу хвороби та смерті. А третю дозу вводити варто лише людям з імунодефіцитом.
Європейські фахівці підкреслюють - у ЄС щеплень не отримали майже третина населення. Тож пріоритетом має бути первинна вакцинація.
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