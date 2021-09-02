У США ураган Айда забрав вісім життів [ Редактировать ]
Перша повінь у історії Нью-Йорка, восьмеро людей загинули. До "Великого Яблука" докотився ураган "Айда".
Під водою опинилися вулиці, автомобілі, цокольні приміщення. Припинено авіасполучення. Схожа ситуація в Нью-Джерсі, а також Меріленді. Ці штати потерпають від підтоплень та торнадо.
Потужний буревій вдарив по Атлантичному узбережжю США на початку тижня. Жертвами негоди стали вже шестеро людей. Зокрема, двоє - співробітники енергокомпанії, які загинули, намагаючись відновити електромережу. Без cвітла досі залишаються близько мільйона споживачів.
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Після того, як ураган Айда пронісся узбережжям Мексиканської затоки. За словами комунальних служб, на відновлення електропостачання може піти до трьох тижнів.
Свою руйнівну силу стихія показала і в Харкові. Блискавка, що супроводжувала грозу, кілька разів влучила у стометровий флагшток і тролейбус.
Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху.
Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місту Новий Орлеан
Також пожежа знищила лінію електропередач, залишивши без електрики кілька населених пунктів. Владі довелося евакуювати майже 7 тисяч жителів. Не вщухають пожежі у Греції