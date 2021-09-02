Потужний буревій вдарив по Атлантичному узбережжю США на початку тижня.

Перша повінь у історії Нью-Йорка, восьмеро людей загинули. До "Великого Яблука" докотився ураган "Айда".

Під водою опинилися вулиці, автомобілі, цокольні приміщення. Припинено авіасполучення. Схожа ситуація в Нью-Джерсі, а також Меріленді. Ці штати потерпають від підтоплень та торнадо.

Потужний буревій вдарив по Атлантичному узбережжю США на початку тижня. Жертвами негоди стали вже шестеро людей. Зокрема, двоє - співробітники енергокомпанії, які загинули, намагаючись відновити електромережу. Без cвітла досі залишаються близько мільйона споживачів.