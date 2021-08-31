Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, а также южнокорейская компания SK Bioscience заявили о начале третьей фазы испытаний препарата GBP510, который обязан эффективно защищать организм от коронаврусной инфекции.

Промежуточные этапы 1 и 2 уровня испытаний показали, что препарат оказался довольно эффективным во время иммунизации.

Хотя многие страны добились значительных успехов в вакцинации, остается потребность в доступных и недорогих вакцинах от COVID-19, чтобы обеспечить равный доступ и защитить людей во всем мире.

Отмечается, что во время третьего этапа испытаний пройдут испытания безопасности препарата GSK GBP510 по сравнению с AstraZeneca. Известно, что в ходе исследования будут задействованы около 4 тысяч человек, также отмечается, что третья фаза испытаний препарата намечена на первую половину 2022 года.

Читайте также, на территории Государства Израиль собираются закончить разработку вакцины от коронавируса, которую нужно будет вводить перорально (через ротовую полость). Препарат будет крайне эффективным в борьбе с штаммом коронавируса "Дельта".

Кроме того, на территории Турции начнется третья фаза испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции. В течение нескольких недель процесс вакцинации охватит население старше 18 лет, в стране сейчас более 846 тысяч добровольцев подали заявки для участия в третьей фазе испытаний препарата.

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