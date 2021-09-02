Во львовском музее загадочно исчезли старинные рукописи [ Редактировать ]
В Музее искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б.Г. Возницкого не досчитались 3 старинных книг-памятников истории Украины. В хищении подозревают заведующую отделом. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Согласно заключению правоохранеителей, женщина не обеспечила надежную сохранность материальных ценностей, что закончилось потерей книг, среди которых:
- "Апостол" И. Федоровича, 1574 года издания;
- "Евангелие" Святодуховского братства, 1575 года издания;
- "Ключ понимания" Галятовского Иоанникия, 1665 года издания.
Отмечается, что рукописи имеют огромную историческую ценность, а также их стоимость оценивают в 8,5 миллионов гривен. Известно, что служащая, в случае доказательства вины, может понести наказание в виде 5 лет лишения свободы.
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Кроме того, исследовательская компания Research & Branding Group выяснила, что большинство украинцев практически не берутся за книги. 43% украинцев читают регулярно. Но большая часть – это 57% – за год не прочитывают ни одной книги, при этом женщины читают больше, чем мужчины.
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