В Музее искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б.Г. Возницкого не досчитались 3 старинных книг-памятников истории Украины. В хищении подозревают заведующую отделом. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Согласно заключению правоохранеителей, женщина не обеспечила надежную сохранность материальных ценностей, что закончилось потерей книг, среди которых:

"Апостол" И. Федоровича, 1574 года издания;

"Евангелие" Святодуховского братства, 1575 года издания;

"Ключ понимания" Галятовского Иоанникия, 1665 года издания.

Отмечается, что рукописи имеют огромную историческую ценность, а также их стоимость оценивают в 8,5 миллионов гривен. Известно, что служащая, в случае доказательства вины, может понести наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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Кроме того, исследовательская компания Research & Branding Group выяснила, что большинство украинцев практически не берутся за книги. 43% украинцев читают регулярно. Но большая часть – это 57% – за год не прочитывают ни одной книги, при этом женщины читают больше, чем мужчины.

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