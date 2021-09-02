Україна та США підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства. Як зазначили у вітчизняному Міноборони, угода передбачає, зокрема, підтвердження непохитної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, засудження російської окупації Криму та агресії на Сході України.

Крім того, Штати дуже чітко фіксують свою політичну позицію. Кажуть: підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО.

Олександр Буняк, заступник директора департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ: