США заявили, що підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО [ Редактировать ]
Україна та США підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства. Як зазначили у вітчизняному Міноборони, угода передбачає, зокрема, підтвердження непохитної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, засудження російської окупації Криму та агресії на Сході України.
Крім того, Штати дуже чітко фіксують свою політичну позицію. Кажуть: підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО.
Олександр Буняк, заступник директора департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ:
Одним з перших завдань щодо реалізації положень зазначеної угоди є саме спільне опрацювання з американською стороною, з нашими колегами з інших центральних органів виконавчої влади ключових показників, яких ми хочемо досягнути найближчих два-три роки. Як приклад можу навести, що угода уже визначає одне із завдань: це надання допомоги Україні у створенні кібервійськ.
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