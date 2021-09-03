У Німеччині в житловому будинку стався вибух [ Редактировать ]
У Німеччині в житловому будинку стався вибух. Щонайменше двоє людей отримали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ.
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію. Що стало причиною вибуху - наразі невідомо. Інцидент розслідують правоохоронці.
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