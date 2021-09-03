COVID-19 в Україні: захворіло дві тисячі сімсот людей за добу [ Редактировать ]
Дві тисячі 693 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 45 пацієнтів померло, одужало - понад тисячу. Найбільше інфікувань - у Києві, на Одещині та Харківщині - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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