У Панджширській долині точаться запеклі бої між талібами та бійцями "Національного фронту спротиву".

Нагадаю, це - єдина провінція в Афганістані, яка не здалась Талібану. Туди з'їхалися чимало противників талібів. Очолює спротив Ахмад Массуд - син легендарного Ахмада Шаха Массуда, який успішно бився з Талібаном у 80-х та 90-х роках.

Таліби вже заявляють, що захопили частину Панджширу і бійці спротиву зазнали тяжких втрат. Натомість у "Національному фронті" переконують, що контролюють долину і вбили сотні бойовиків Талібану.