Конфлікт в Афганістані: у Панджширській долині точаться бої між талібами та бійцями опору [ Редактировать ]
У Панджширській долині точаться запеклі бої між талібами та бійцями "Національного фронту спротиву".
Нагадаю, це - єдина провінція в Афганістані, яка не здалась Талібану. Туди з'їхалися чимало противників талібів. Очолює спротив Ахмад Массуд - син легендарного Ахмада Шаха Массуда, який успішно бився з Талібаном у 80-х та 90-х роках.
Таліби вже заявляють, що захопили частину Панджширу і бійці спротиву зазнали тяжких втрат. Натомість у "Національному фронті" переконують, що контролюють долину і вбили сотні бойовиків Талібану.
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Обіцянки - далекі від реальності. Попри всі запевнення талібів у лояльності до інакодумців вони вже активізували пошук афганців, які співпрацювали із західними силами
В Афганістані досі залишаються тисячі громадян Євросоюзу. Тож попри те, що визнавати режим талібів у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з ним - таки доведеться. А тим часом Талібан збирається сформувати... уряд
Отже, попри те, що визнавати новий афганський режим у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з Афганістаном йому доведеться. А тим часом Афганська влада набуває нових облич, адже "Талібан" збирається сформувати уряд..
Перемовини з силами Опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили.
Перемовини з силами Опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили.