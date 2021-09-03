На территории Украины полностью иммунизировали двумя дозами вакцины от коронавирусной инфекции более 4 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, всего с начала компании по вакцинации иммунизировали 5 498 951 гражданина (152 772 - за минувшие сутки), при этом первую дозу препарата ввели 5 498 949 украинцам (46 826 - за минувшие сутки), а полностью вакцинировали 4 012 016 украинцев (105 946 - за минувшие сутки).

Отмечается, что для вакцинации граждан были задействованы 977 мобильных бригад, 2962 пункта вакцинации и 330 центров иммунизации. Известно, что наибольшее количество граждан получили вакцину Moderna - 56 915 прививок, Pfizer - 53 830 вакцин, препаратом CoronaVac - 35 874 прививки и AstraZeneca - 6153.

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Кроме того, Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны, Среди них вакцины CoronaVac - 8,2 млн доз, Pfizer - 4 млн доз, AstraZeneca - 4, 8 млн доз и Moderna - 2 млн доз.

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