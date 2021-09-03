Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій проти Лукашенка. Там наголосили: підставою стало використання мігрантів як відповідь на попередні обмеження ЄС.

І додали - таке нехтування з боку Лукашенка не допоможе скасувати санкції проти Білорусі, а навпаки - призведе до запровадження нових.

Нагадаю, ЄС уже запровадив чотири пакети персональних санкцій - за фальсифікацію президентських виборів і придушення протестів. А також економічних - після примусової посадки літака Ryanair.