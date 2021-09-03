ЄС планує ввести нові санкції проти Лукашенка [ Редактировать ]
Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій проти Лукашенка. Там наголосили: підставою стало використання мігрантів як відповідь на попередні обмеження ЄС.
І додали - таке нехтування з боку Лукашенка не допоможе скасувати санкції проти Білорусі, а навпаки - призведе до запровадження нових.
Нагадаю, ЄС уже запровадив чотири пакети персональних санкцій - за фальсифікацію президентських виборів і придушення протестів. А також економічних - після примусової посадки літака Ryanair.
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І додали - таке нехтування з боку Лукашенка не допоможе скасувати санкції проти Білорусі, а навпаки, призведе до запровадження нових.
Там наголосили - усе через те, що той використовує мігрантів як відповідь на попередні обмеження ЄС.
Поки європейські чиновники шукають політичних рішень, охоронці східних кордонів ЄС змушені вдаватися до практичних дій.
Він розповсюджується на прикордонну територію з Білоруссю. Причиною стала міграційна криза. А також майбутні навчання російської армії. Що відбувається на межі Польщі та Білорусі - дивіться у нашому матеріалі.
Режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю хочуть оголосити в Польщі.
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