На Дніпропетровщині, у Жовтневому навчально-реабілітаційному центрі з поглибленим професійно-трудовим навчанням, набирає обертів скандал. Директор Руслан Бугайчук - під слідством. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем і розкраданні бюджетних грошей. Під час обшуків у нього вдома правоохоронці знайшли навіть незареєстровану зброю. Подробиці - далі.

Ольга Недоруба у Жовтневому навчально-реабілітаційному центрі працює з 71-го року. Вона не хоче показувати обличчя з міркувань безпеки. Але докази корупційної схеми нового директора Руслана Бугайчука - демонструє.

Премія - 6300, премія - 5000. Всі ці премії я віддавала заучу. Премія - 2018 рік, премія 3600, але в мене забрали 3300, щорічна винагорода - 400, але мені потрібно було віддати 310 грн.

Тепер, говорить пані Ольга, директор вирішив вижити із центру викладачів-пенсіонерів. Уже в новому навчальному році їм дозволили викладати мінімум годин.

Ольга Недоруба, вчителька української мови КЗ "Жовтневий навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням" Дніпропетровської облради:

Директор викликав мене у кабінет і говорить, що вам я забираю українську мову і даю вам малювання. Я попросила у нього: не забирайте, тим паче, що у цьому році я маю тестуватися, як вчитель української мови.

Олександра Тишкова, вчителька історії України КЗ "Жовтневий навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням" Дніпропетровської облради:

В мене на сьогодні сім годин і мені їх потрібно пропрацювать рік, щоб отримати надбавку за 24 місяці. 28 років я не ходила, ані у відпустку, нічого в мене не було.

Із журналістами Руслан Бугайчук неговіркий.

Руслан Бугайчук, директор КЗ "Жовтневий навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням" Дніпропетровської облради:

Я не підтверджую і не спростовую. Я просто взагалі з приводу цього питання -це буде в першу чергу не тільки для мене краще не сьогодні…. Не давать інтерв'ю взагалі. Контракт закінчується в мене 25 вересня, далі - як вирішить обласна влада.

Правоохоронці вже відкрили два кримінальні провадження - зловживання службовим становищем та незаконне поводження зі зброєю. Її знайшли під час обшуків удома в директора. Щоправда, від коментарів до кінця слідства - утримуються.

Микола Католик, вчитель професійно-трудового навчання КЗ "Жовтневий навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням" Дніпропетровської облради:

Слідчі органи, які сьогодні займаються серйозно цією справою, не один раз вони були у школі. Вивчали питання життя навчального закладу і, зокрема, роботу цього директора.

Уже коли слідчі працювали у реабілітаційному центрі, на директора правоохоронцями поскаржилися і самі вихованці. Написали з десяток заяв.

Віталій Власюк, правозахисник:

Криміналістичні експертизи, у даному випадку, дозволяють встановити з ймовірністю у 100 % факти насильства як психологічного, так і фізичного. З фізичним станом зараз може бути трошки складніше, оскільки пройшов деякий час, але психологічна експертиза 100% покаже, що застосовувалось фізичне насилля в тому числі. І з цими експертизами можна передавати справу у суд.

На час досудового слідства чиновники та правоохоронці від коментарів утримуються.