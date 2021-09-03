Не маєш щеплення - йди у відпустку за власний кошт. У Греції невакцинованих медиків масово відправляють додому. Сьогодні незгодні з політикою уряду вийшли на страйк.

Та чи є в короноскептиків шанс? І які ще країни хочуть запровадити подібні вимоги? Тетяна Логунова розкаже.

"За" вакцинацію, але проти примусу. У Греції протестують медичні працівники. Люди вимагають від уряду негайно скасувати норму про обов'язкову імунізацію всіх працівників галузі охорони здоров'я. Вона набула чинності 1 вересня. І зобов'язала медзаклади відстороняти від роботи тих, хто не має хоча б першого щеплення проти коронавірусу.

Софія, медсестра:

Ми не винні, що наші думки розходяться. Ми бачимо по телебаченню лікарів, які говорять про побічні ефекти і виступають проти вакцинації. А потім чуємо інших, які, навпаки, закликають робити щеплення. То кого ж нам слухати? Кому вірити?

Анна, акушерка:

Серед нас багато людей, які протягом місяців не мали жодного вихідного. Ми тяжко працювали під час пандемії. А що отримали?

За даними грецьких ЗМІ, у країні наразі невакциновані 10 тисяч медичних працівників. Понад половину з них уже тимчасово відсторонили від роботи.

Джанніс Плагіаннакос, голова об'єднання парамедиків Греції:

Ця вимога - несправедлива. Деякі колеги не вакцинуються, не тому, що вони проти щеплень, таких меншість. Люди просто бояться або мають якісь інші мотиви. Ми зараз у середині четвертої хвилі. Що будуть робити лікарні, коли кількість хворих зросте?

Обов'язкову вакцинацію для медиків запровадили не тільки в Греції. До 15 вересня зробити хоча б одне щеплення повинні й французькі медпрацівники. Інакше - їх відправлять у неоплачувану відпустку. А тих, хто не передумає і не вакцинується протягом наступного місяця, - можуть взагалі звільнити. За даними МОЗ Франції, перше щеплення проти ковіду вже отримали більше ніж 80% медичних працівників.