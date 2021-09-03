Грецькі медики страйкують проти примусової вакцинації [ Редактировать ]
Не маєш щеплення - йди у відпустку за власний кошт. У Греції невакцинованих медиків масово відправляють додому. Сьогодні незгодні з політикою уряду вийшли на страйк.
Та чи є в короноскептиків шанс? І які ще країни хочуть запровадити подібні вимоги? Тетяна Логунова розкаже.
"За" вакцинацію, але проти примусу. У Греції протестують медичні працівники. Люди вимагають від уряду негайно скасувати норму про обов'язкову імунізацію всіх працівників галузі охорони здоров'я. Вона набула чинності 1 вересня. І зобов'язала медзаклади відстороняти від роботи тих, хто не має хоча б першого щеплення проти коронавірусу.
Софія, медсестра:
Ми не винні, що наші думки розходяться. Ми бачимо по телебаченню лікарів, які говорять про побічні ефекти і виступають проти вакцинації. А потім чуємо інших, які, навпаки, закликають робити щеплення. То кого ж нам слухати? Кому вірити?
Анна, акушерка:
Серед нас багато людей, які протягом місяців не мали жодного вихідного. Ми тяжко працювали під час пандемії. А що отримали?
За даними грецьких ЗМІ, у країні наразі невакциновані 10 тисяч медичних працівників. Понад половину з них уже тимчасово відсторонили від роботи.
Джанніс Плагіаннакос, голова об'єднання парамедиків Греції:
Ця вимога - несправедлива. Деякі колеги не вакцинуються, не тому, що вони проти щеплень, таких меншість. Люди просто бояться або мають якісь інші мотиви. Ми зараз у середині четвертої хвилі. Що будуть робити лікарні, коли кількість хворих зросте?
Обов'язкову вакцинацію для медиків запровадили не тільки в Греції. До 15 вересня зробити хоча б одне щеплення повинні й французькі медпрацівники. Інакше - їх відправлять у неоплачувану відпустку. А тих, хто не передумає і не вакцинується протягом наступного місяця, - можуть взагалі звільнити. За даними МОЗ Франції, перше щеплення проти ковіду вже отримали більше ніж 80% медичних працівників.
У Німеччині запроваджувати обов'язкову вакцинацію для певних професійних груп поки що не планують. Але перші кроки в цьому напрямку вже роблять. Уряд хоче дозволити роботодавцям цікавитися у підлеглих, чи зробили вони щеплення. Надавати таку інформацію повинні будуть медпрацівники, співробітники будинків опіки, вчителі та вихователі.
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Як переконують жителів зробити ще одне щеплення та скільки в країні тих, хто взагалі не погодився на вакцинацію?